تسريب مواصفات هاتف ” نوكيا 9 ” منافس ” آي فون 8 ” القوي

كشفت تقارير إعلامية أن الهاتف المقبل لشركة #نوكيا الفنلندية “نوكيا 9” سيطرح في الأسواق في الربع الثالث من العام الجاري.

وذكرت بعض التسريبات في “نوكيا باور يوزر” أن نوكيا ستكشف الستار عن هاتفها الجديد في نهاية شهر يوليو أو بداية أغسطس، قائلة إنه يحمل من المواصفات ما يجعله منافسا قويا لآيفون 8 الذي تسربت كثير من مواصفاته.

وقالت التقارير نفسها إن الهاتف سيكون متوفرا في الولايات المتحدة بحوالي 700 دولار أميركي، وقد يرتفع في أوروبا ليبلغ 750 يورو بحسب ما اوردت قناة سكاي نيوز ، ومن المتوقع أن يضم “نوكيا 9” كاميرا خلفية بدقة 22 ميغابكسل، في حين ستبلغ دقة الكاميرا الأمامية 12 ميغابكسل لالتقاط صور السيلفي عالية الدقة.

وتقول التسريبات إن الهاتف قد يأتي مع شاشة مقاس 5.5 بوصة بدقة وضوح QHD من نوع AMOLED، وسيعمل بمعالج “كوالكوم سنابدراغون 835″، ليُصبح بذلك أول هاتف من نوكيا يعمل بنظام تشغيل أندرويد.

كما أنه سيتوفر على بطارية ذات سعة 3800 ميلي أمبير وذاكرة مؤقتة بسعة 6 غيغا، ومساحة تخزين داخلية بسعة 64 غيغابايت ونسخة أخرى بسعة 128، بالإضافة إلى نظام شحن سريع من الجيل الرابع ونظام صوتي جديد تحت اسم Nokia OZO، وهو ما يظهر أن الهاتف القادم للشركة الفنلندية سيتفوق بشكل كبير على هاتفي أبل وسامسونغ الجديدين: آيفون 8 وغالاكسي إس 8.

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