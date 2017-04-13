تصريحات جديدة متضاربة لترامب عن ” الحيوان ” بشار الأسد : هو قاتل جزار .. لكننا لا نصر على رحيله ! ( فيديو )

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاربعاء أن “الوقت حان لانهاء هذه الحرب الاهلية الوحشية” في سوريا.

وقال ترامب خلال مؤتمر صحافي مشترك مع الأمين العام لحلف شمال الاطلسي ينس ستولتنبرغ “حان الوقت لانهاء هذه الحرب الاهلية الوحشية، لهزيمة الارهابيين والسماح للاجئين بالعودة الى ديارهم”.

وأضاف “علينا العمل سويا من اجل حل الكارثة الحاصلة حاليا في سوريا”، موجها الشكر الى دول الحلف الاطلسي على ادانتها الهجوم الكيميائي الذي استهدف بلدة خان شيخون في الرابع من الجاري.

ووصف ترامب الرئيس السوري بأنه “جزار”، وقال انه في سوريا هناك “أطفال صغار يموتون. هناك رضع يموتون. هناك آباء يحملون اطفالهم الاموات بين أذرعهم. هناك اطفال قتلى. ليس هناك اسوأ من رؤية هذا، وهذا امر لا يجوز السماح به. انه جزار. انه جزار. لهذا السبب علينا فعل امر ما بهذا الصدد”.

وفي مؤتمره الصحافي قال ترامب إن “من الممكن” أن تكون روسيا قد علمت مسبقا بالهجوم الكيميائي.

وقال الرئيس الأمريكي “هذا حتما امر ممكن، انه مستبعد جدا، اعلم انهم (الروس) يحققون بهذا الشأن حاليا. اود لو كان بامكاني ان اقول انهم لم يكونوا يعلمون ولكن حتما كان من الممكن لهم ان يعلموا. هم كانوا هناك”، مشيرا إلى أن البنتاغون منكب على البحث في هذه المسألة.

وفي تصريح آخر لترامب الذي سبق له أن وصل بشار الأسد بـ “الحيوان”، قال الرئيس الأمريكي لصحيفة وول ستريت جورنال إن الولايات المتحدة لا تصر على إزاحة / تنحية بشار الأسد عن السلطة في سوريا.

وأضاف، بحسب ما ترجم عكس السير: “لكننا لا نستبعد قيامنا بعمل عسكري إضافي رداً على استخدام بشار الأسد للبراميل المتفجرة”.

وقال ترامب: “هل سنصر على ذلك (تنحية الأسد) ؟ لا .. ولكن أعتقد أن هذا الأمر سيحدث في نقطة معينة .. السلام ليس مستحيلاً مع بقاء بشار الأسد في السلطة، ولكن أعتقد أن من الصعب تخيله .. إلا أنني لن لن استخدم كلمة مستحيل”. (AFP – AKSALSER)

عكس السير