تطبيق جديد لمراقبة حركة الطيران في سماء الكرة الأرضية

لم تعد مهمة مراقبة #الطائرات مقتصرة على أبراج المراقبة في #المطارات، إذ أُطلق تطبيق جديد يتيح لمستخدميه متابعة حركة الطائرات في شتى أنحاء العالم في الوقت المباشر.

التطبيق الجديد يتيح للمستخدم أن يتابع ارتفاع وسرعة الطائرة وحتى نوعها ووجهتها وفق ما ذكرت صحيفة إيلاف ، وكشف الموقع الإلكتروني للتطبيق الذي يمكن تحميله على الألواح الرقمية، وجهاز الآيباد على وجه التحديد، أنه يهدف لتقديم معلومات عن قطاع الطيران بأكمله.

ويؤمن التطبيق معلومات عن الطيران المدني والتجاري وليس العسكري. كما يوفر رؤية ثلاثية الأبعاد للسماء ليتابع الراغبين رحلات أحبائهم في الوقت الفعلي.

ويمكن التجول في السماء عبر اختيار مساحة معينة ومتابعة الطائرات المحلقة في تلك البقعة ، اسم التطبيق Airspace Explorer و يتعامل القيمون عليه مع جهاز الخدمات الجوية الوطنية البريطاني أو NATS.

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