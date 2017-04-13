توخل ينتقد إقامة مباراة دورتموند و موناكو غداة الاعتداء

انتقد مدرب دورتموند توماس توخل اقامة مباراة فريقه وضيفه موناكو الفرنسي ضمن الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا، والتي خسرها 2-3، غداة التفجيرات التي استهدفت حافلة الفريق.

وقال توخل “بعد الاعتداء، كنا نرغب في الحصول على مزيد من الوقت لاستيعاب كل ما حصل. قيل لنا: غدا عليكم ان تلعبوا”.

و اضاف “لم يطلب أحد رأينا، وتقرر الأمر في الاتحاد الاوروبي لكرة القدم في سويسرا”، متابعا “بعد دقائق على الاعتداء، قيل لنا عليكم ان تلعبوا، كما لو انه تم رمي قارورة من الجعة على الحافلة”.

وكانت التفجيرات استهدفت الحافلة وهي في طريقها من الفندق الى ملعب “سيغنال إيدونا بارك” التابع للنادي الألماني، استعدادا لمباراته مع موناكو مساء الثلاثاء، ما أدى الى اصابة لاعبه الاسباني مارك بارترا وأحد أفراد الشرطة، وإرجاء المباراة الى الأربعاء.

وأضاف “كان الأمر يتعلق بحلمنا بخوض نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وكنا نرغب في ان نقدم أفضل مستوى لنا، ان ننافس”.

وأوضح المدرب انه ترك لكل لاعبيه حرية عدم المشاركة في المباراة في حال لم يرغبوا في ذلك، مؤكدا ان أحدا منهم لم يطلب ذلك. ( AFP )

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