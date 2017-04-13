جوزيه مورينيو يجدد معركته مع تشيلسي

مع نزول لاعبي #تشيلسي المتصدر لأرضية ملعب أولد ترافورد، الأحد المقبل، في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم، قد يكون الفارق الذي يفصله عن أقرب منافسيه تقلص إلى أربع نقاط.

وللأسبوع الثاني على التوالي يخوض فريق المدرب #أنطونيو_كونتي المباراة بعد لقاء توتنهام هوتسبير (أقرب مطارديه)، ولكن بخلاف مواجهة، السبت الماضي، عندما كانت التوقعات تصب في صالح تشيلسي للفوز على بورنموث، فإن الخطر الحقيقي يتمثل في مستوى مانشستر يونايتد، بقيادة مدرب “البلوز” السابق جوزيه مورينيو.

وعندما تواجه الفريقان في المباراة الأخيرة بدا المدرب البرتغالي مسترخياً على غير العادة، ولكنه تصادم مع كونتي في المنطقة الفنية بإستاد ستامفورد بريدج خلال مواجهة متوترة في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنكليزي شهدت طرد أندير هيريرا.

وكان فوز تشيلسي 1-0 هو الثاني على يونايتد هذا الموسم، ورغم أن النتيجة كانت متقاربة أكثر من 4-0 في الدوري، فإن الفارق بين الفريقين كان واضحاً.

وستكون مواجهة الأحد المقبل بداية فترة مباريات صعبة ليونايتد، إذ يواجه مانشستر سيتي وآرسنال وتوتنهام، بخلاف مباريات الدوري الأوروبي ، وسيتعامل مورينيو مع ضغط المباريات من خلال سياسة التناوب بين اللاعبين.

وخلال هذه العملية سيلقي الضوء على واحد من الفوارق الكبيرة بين يونايتد وتشيلسي هذا الموسم، فبينما أجرى المدرب البرتغالي 85 تغييراً على تشكيلته الأساسية بالدوري الممتاز، فإن كونتي أجرى 31 تغييراً، بواقع واحد في المباراة الواحدة، وهو المعدل الأدنى في الدوري.

وكان هذا الثبات حجر أساس في مساعي الفريق للفوز باللقب، ويمكن لكونتي الاستعداد لمواجهة الأحد وهو يعرف أن يونايتد هو من عليه الأخذ بزمام المبادرة على ملعب تعادل فيه تسع مرات هذا الموسم.

وحتى الانتصارات التي حققها كانت بصعوبة، وسيعتمد تشيلسي على الهجمات المرتدة مستغلاً تحركات نغولو كانتي.

ومن المتوقع أن يكون كانتي في القائمة المختصرة للمرشحين لجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، إلى جانب إيدن هازارد في وقت لاحق من الأسبوع الجاري.

وسيستضيف توتنهام منافسه بورنموث، السبت المقبل، وسيسعى لوضع الضغط على تشيلسي.

ويحل ليفربول ثالث الترتيب ضيفاً على وست بروميتش ألبيون، الأحد المقبل، بينما سينتظر مدرب آرسنال آرسين فينغر ليوم الإثنين المقبل لمواجهة ميدلسبره، على أمل الرد على المنتقدين و انهاء مسيرة من أربع هزائم متتالية خارج ملعبه. ( reuters )

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