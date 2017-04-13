دراسة : ” الأفوكادو ” علاج طبيعي لمتلازمة التمثيل الغذائي

قالت نتائج دراسة جديدة إن أكل #الأفوكادو يمكن أن يعالج متلازمة التمثيل الغذائي ، وتُعرّف هذه المتلازمة بأنها اجتماع 3 من المشاكل التالية: البدانة، وأمراض السكري، والقلب، والكولسترول، وضغط الدم.

ويعود أصل الأفوكادو إلى المكسيك وأمريكا الوسطى، وهو فاكهة غنية بالدهون الجيدة ومعادن الحديد والزنك والكالسيوم، وفيتامينات “أ” و”ب” و”سي” و”إي”.

ووجدت نتائج الدراسة الجديدة التي نُشرت في مجلة “أبحاث العلاج بالنباتات” أن إدماج الأفوكادو ضمن النظام الغذائي وسيلة علاجية فعّالة لخفض الكولسترول بحسب ما ذكرت شبكة ” 24 ” الإماراتية ، ويعتبر ارتفاع الكولسترول الضار عاملاً أساسياً في مشاكل متلازمة التمثيل الغذائي.

وأظهرت إحدى تجارب الدراسة انخفاض الكولسترول على نحو فعّال بعد أسبوع من دمج الأفوكادو ضمن النظام الغذائي في معظم الوجبات ، بينما توصلت نتائج تجارب أخرى إلى فاعلية الأفوكادو في خفض ضغط الدم المرتفع وفي تخفيف الوزن الزائد بعد دمجه بكمية كبيرة في النظام الغذائي

ودعت نتائج الدراسة إلى اعتبار الأفوكادو مثل الأعشاب التي توصف لعلاج أمراض متلازمة التمثيل الغذائي. وتعتبر هذه المتلازمة من أمراض العصر، حيث يعاني منها حوالي 23 بالمائة من الأمريكيين وفقاً لتقديرات جمعية القلب الأمريكية.

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