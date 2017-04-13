دمشق : القبض على عشرات الأشخاص بتهمة ” ممارسة الدعارة و الشذوذ الجنسي “

قالت وسائل إعلام موالية، إن إدارة الأمن الجنائي في دمشق ضبطت 35 شخصاً يمارسون أفعالاً مخلة بالأخلاق، منها جرائم الدعارة و”الشذوذ الجنسي”.

ونقل الإعلام الموالي عن وزارة الداخلية قولها، إنه تم ضبط الأشخاص بعد مراقبة من فرع حماية الآداب بإدارة الأمن الجنائي، مشيرة إلى أنه تم تقديم المضبوطين إلى القضاء.

وشددت الوزارة على “مكافحة الجرائم المخلة بالآداب العامة بكافة أنواعها، وملاحقة مرتكبيها مهما كانت صفتهم وتوقيفهم وتقديمهم إلى القضاء”.

وقال مصدر قضائي نظامي، وفق ما نقلت عنه صحيفة الوطن إن “قانون العقوبات اعتبر المجامعة على خلاف الطبيعة جريمة منافية للأخلاق، تختلف عقوبتها بحسب كل حالة .. تصل في بعض الأحيان إلى خمس عشرة سنة بالأشغال الشاقة”.

وأوضح أنه “إذا كان الفعل ناجماً عن إكراه الشخص الآخر فإن العقوبة تتراوح بين ثلاثة سنوات إلى خمسة عشر سنة، بحسب الوسيلة التي تستخدم في عملية الإكراه”.

وأكد أن “عقوبة من يجامع قاصراً لم يتم الثانية عشرة من عمره سواء كان ذكراً أم أنثى تتراوح ما بين الخمس عشرة سنة والمؤبد، وتصل إلى الإعدام إذا كان الفعل تسبب للقاصر بضرر بالغ”.

وأضاف أن “القانون اعتبر المجامعة بين الجنس الواحد، التي تتم بين الذكور أو التي تتم بين الإناث دعارة إذا حصل أحدهما على المال مقابل هذا الفعل .. وإذا كان برضا الطرفين ولم يكن هناك مال فتتم دراسة الحالة النفسية للفاعلين وتكون العقوبة مخففة”.

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