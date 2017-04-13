روسيا و أمريكا تكذبان نظام الأسد حول هجوم مزعوم في دير الزور

كذبت روسيا وأمريكا القيادة العامة لميليشيات بشار الأسد التي يطلق عليها الموالون اسم “الجيش العربي السوري” التي ادعت قيام التحالف الدولي بقصف مستودع كيماوي في دير الزور ما أدى إلى مقتل عشرات المدنيين.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، ايجور كوناشينكوف، الخميس، إن الوزارة لا تملك معلومات عن غارة جوية شنها التحالف الدولي على قرية حطلة في دير الزور.

وفي تصريحات نقلتها وسائل الإعلام الحكومية قال كوناشينكوف إنه تم إرسال طائرات بدون طيار لمسح المنطقة.

ونفى التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم داعش التقرير النظامي، وقال الناطق باسم التحالف الكولونيل جون دوريان، إن التحالف لم يشن أي ضربات جوية في المنطقة المذكورة في ذلك الوقت.

وقال في رسالة بالبريد الالكتروني، بحسب رويترز، إن «الزعم السوري غير صحيح وهو على الأرجح تضليل متعمد».

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