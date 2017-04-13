ساعة ” بيغ بن ” في إجازة لأول مرة منذ 158 عاماً

توقفت ساعة “#بيغ_بن” إحدى أشهر معالم #لندن السياحية والتراثية لأول مرة منذ 158 عاما عن العمل، بعد البدء بأعمال الترميم في الـ8 من نيسان الجاري.

هذا وأجريت آخر عملية إصلاح للساعة الشهيرة، بين عامي 1983 و1985، فيما تحتاج الساعة وبرجها الذي يبلغ طوله 96 مترا لصيانة عاجلة، ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية ، فإن أعمال الصيانة أوقفت جرس الساعة عن مواصلة دقاته.

وقال المهندس المعماري الرئيسي آدم واتروبسكي: “في الواقع، هناك ثلاث عمليات ترميم، إصلاح الساعة نفسها، وترميم المبنى وعملية أخيرة تتمثل في تزويدها بمعدات كمصعد ومرحاض ومطبخ من شأنها توفير ظروف عمل جيدة للموظفين العاملين فيها.”

كما قرر البرلمان البريطاني، العام الفائت، إيقاف ساعة “بيغ بن” عن قرع أجراسها، لمدة 3 أعوام، اعتبارا من 2017، وذلك بهدف إجراء إصلاحات ضرورية في إطار مشروع صيانة تصل تكلفته إلى 29 مليون جنيه إسترليني ( قرابة 42.4 مليون دولار أمريكي).

والجدير بالذكر هنا أن أجراس الساعة لم تتوقف عن العمل خلال الحرب العالمية الثانية، حينما طالت الغارات الألمانية مبنى البرلمان البريطاني الذي تعتليه بيغ بن.

عكس السير