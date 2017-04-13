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” لا نعرف إن كانت صور خان شيخون التي نشرتها القاعدة صحيحة أو مفبركة ” .. المقابلة الكاملة لـ ” الحيوان ” مع وكالة فرانس برس ( فيديو )

‏27 دقيقة مضت أخبار البلد, أهم الأخبار اضف تعليق

” لا نعرف إن كانت صور خان شيخون التي نشرتها القاعدة صحيحة أو مفبركة ” .. المقابلة الكاملة لـ ” الحيوان ” مع وكالة فرانس برس ( فيديو )

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