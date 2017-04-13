” لا نعرف إن كانت صور خان شيخون التي نشرتها القاعدة صحيحة أو مفبركة ” .. المقابلة الكاملة لـ ” الحيوان ” مع وكالة فرانس برس ( فيديو )
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