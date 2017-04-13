ماذا قال بشار الجعفري عن وصف ترامب لرئيسه بـ ” الحيوان ” ؟ ! ( فيديو )

علق سفير بشار الأسد لدى الأمم المتحدة، بشار الجعفري، في تصريحات لشبكة CNN الأمريكية، الأربعاء، على وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للرئيس السوري بشار الأسد بـ”الحيوان”.

وقال الجعفري للشبكة، عقب جلسة لمجلس الأمن حول الأزمة السورية في نيويورك، إن “الأمر لا يستحق التعليق على مثل هذا التصريح.. شيء يرثى له أن نسمع مثل هذه التصريحات غير المسؤولة والاستفزازية من أهم قائد في العالم الغربي. هذا.. أشعر بالخزي”.

وكان ترامب، ناقش خلال مقابلة مع قناة “فوكس نيوز”، عدة محاور عن سوريا، قائلاً إن أمريكا لن تدخل عسكرياً إلى البلاد، إلا أن ضربة الصواريخ كانت ضرورية للرد على استخدام النظامي للسلاح الكيماوي، بالإضافة إلى ذلك، انتقد دعم روسيا للأسد، مستهجناً من عنف الأخير تجاه شعبه وقصف المدنيين والأطفال بالغازات السامة والبراميل المتفجرة، وواصفا إياه بـ”الحيوان”.

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