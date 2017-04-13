مارك بارترا : أنا في حالة جيدة

بعث مدافع #بروسيا_دوتموند، الإسباني مارك بارترا، رسالة إلى كل الجماهير التي ساندته خلال الساعات الأخيرة، بعد تعرضه لإصابة في انفجار 3 عبوات ناسفة استهدفت حافلة الفريق الألماني الثلاثاء الماضي.

وخضع مدافع #برشلونة السابق لجراحة ناجحة لعلاج كسر في المعصم الأيمن، تعرض له عقب الهجوم الذي استهدف حافلة دورتموند، التي كانت في طريقها لملعب الفريق في المدينة الألمانية، لمواجهة نادي موناكو الفرنسي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وقال بارترا في رسالة نشرها عبر حسابه على إنستغرام بحسب ما نقلت شبكة ” 24 ” الإماراتية : “مرحبا بالجميع.. كما ترون أنا في حالة جيدة، أشكركم جميعاً على الدعم والرسائل التي تلقيتها.. كل قوتي للنادي ولزملائي وللمشجعين في مباراة اليوم”.

وغادر بارترا بالفعل المركز الطبي الذي خضع فيه للجراحة أمس الثلاثاء، فيما لا تزال التحقيقات مستمرة للكشف عن هوية الجهة المسؤولة عن الحادث.

يذكر أن المدافع الإسباني انتقل لصفوف بروسيا دورتموند الصيف الماضي بعقد يمتد حتى 2020، قادماً من برشلونة.

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