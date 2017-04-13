محاكمة لاجئ سوري متهم بقتل زوجته في ألمانيا

تحاكم مدينة شترالزوند الألمانية (ولاية مكلبورغ فوربمورن) لاجئاً سورياً متهماً بقتل زوجته.

صحيفة “أوستزيه تسايتونغ” الألمانية المحلية قالت، بحسب ما ترجم عكس السير، إن اللاجئ (54 عاماً) قدم إلى ألمانيا عام 2014 مع زوجته وأطفاله الثلاثة.

وأضافت أنه أقدم في تشرين الثاني من العام الماضي على قتل زوجته على قتل زوجته (41 عاماً) عبر طعنها في منزلها في “بيرغن أوف ريوغن” أقصى شمال شرق ألمانيا، حيث كان الزوجان يعيشان في منزلين منفصلين.

وباعتقاد الشرطة، فإن سبب الجريمة هو الخلافات الحادة والتوتر الشديد، وفي السياق ذاته صرح الادعاء العام بأن الرجل لم يتأقلم مع الظروف الحياتية في ألمانيا وأن “دوره كرب العائلة أصبح في موضع شك”.

عكس السير