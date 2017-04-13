مدرب ليستر : قادرون على تعويض هزيمتنا أمام أتلتيكو

أكد المدير الفني لفريق #ليستر_سيتي، كريغ شيكسبير، أن فريقه قادر على تعويض هزيمته أمام نظيره #أتلتيكو_مدريد، في ذهاب الدور ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

وقال شيكسبير: “كنا نرغب في تسجيل هدف واحد على الأقل خارج الديار، لكننا نستطيع تعويض نتيجة 0-1 في ليستر، حيث أننا نتمتع بالقوة هناك”.

وأشاد المدرب الإنكليزي بأتلتيكو مدريد، بقيادة المدير الفني الأرجنتيني دييغو سيميوني، وقال: “لا نزال في المنافسة ونرغب في الوصول إلى الدور نصف النهائي، لكننا نعلم أنه ينتظرنا تحد كبير أمام فريق رائع للغاية”.

وأضاف: “سيكون الأمر صعباً للغاية.. وعلينا اللعب بطريقة هجومية لأننا نحتاج إلى تسجيل هدف، ندرك أن المهمة ستكون معقدة جداً لأن أتلتيكو مدريد يجيد تنفيذ الهجمات المرتدة التي تعد أحد أفضل أسلحته”. ( DPA )

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