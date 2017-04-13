مسؤول أمريكي بارز : اعترضنا اتصالات للجيش السوري مع خبراء كيميائين حول الاعداد لهجوم بغاز السارين على خان شيخون

نقلت شبكة (سي إن إن) الإخبارية الأمريكية عن مسؤول أمريكي بارز القول إن مسؤولي الجيش والاستخبارات في الولايات المتحدة اعترضوا اتصالات للجيش السوري مع خبراء كيميائيين “حول الإعداد للهجوم بغاز السارين على إدلب الأسبوع الماضي”.

وأضافت الشبكة أن اعتراض تلك الاتصالات جاء ضمن مراجعة فورية لجميع المعلومات الاستخباراتية بعد ساعات من الهجوم على بلدة خان شيخون لتحديد المسؤول عنه.

وقال مسؤولون أمريكيون إنه “لا شك” في أن بشار الأسد مسؤول عن الهجوم.

وأوضح المسؤول الأمريكي أن الولايات المتحدة لم تكن على علم مسبق بأن الهجوم سيحدث.

وتقوم الولايات المتحدة باعتراض مجموعة ضخمة من الاتصالات في مناطق مثل سورية والعراق ولا تتم معالجة البيانات التي يتم اعتراضها إلا بعد وقوع حدث كبير بشكل يتطلب من المحللين الرجوع والنظر في مواد استخباراتية يمكن أن تفيد.

وقال المسؤول إنه حتى الآن ليست هناك معلومات مؤكدة عن تورط الجيش الروسي مباشرة، وكذلك لم يتحدث مسؤولون استخباراتيون عن الهجوم، وأوضح أن الروس أكثر حذرا في اتصالاتهم تحسبا لاعتراضها. (DPA)

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