مستشارة ألمانيا : يجب ترتيب مرحلة انتقالية سياسية في سوريا لا يكون الأسد في نهايتها في السلطة

حثت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، على ضرورة السعي لإيجاد حلول سياسية فيما يتعلق بالنزاع في سوريا.

وطالبت ميركل بإيجاد حل سياسي لسوريا وقالت إن الشعب السوري كان ضحية الأسبوع الماضي لهجوم كيماوي وإن هذه ليست هي المرة الأولى وأضافت: “لابد بعد رد الفعل المفهوم من قبل الولايات المتحدة على ذلك فعل كل ما هو ممكن لإيجاد حل سياسي لسوريا تحت مظلة الأمم المتحدة وبالتعاون مع روسيا”.

وأكدت ميركل في تصريح لمجموعة فونكه الإعلامية الخميس عدم قبولها بقاء حاكم سوريا، بشار الأسد، في السلطة وقالت: “نحن متفقون مع شركائنا الأوروبيين وشركائنا على الجانب الآخر من المحيط الأطلسي على ضرورة ترتيب مرحلة انتقالية سياسية لا يكون الأسد في نهايتها في السلطة”. (DPA)

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