مصر : طبيب سوري يخترع آلة موسيقية يتم العزف عليها باستخدام ” الشحاطة ” ! ( فيديو )

شارك طبيب سوري في مهرجان ترعاه السفارة الأمريكية في القاهرة، بآلة موسيقية فريدة من نوعها، يتم العزف عليها باستخدام “الشحاطة”.

وقال موقع “مصراوي”، أحد أشهر المواقع الإلكترونية المصرية، إن مؤسسة فاب لاب Fab Lab Egypt، نظمت بالتعاون مع السفارة الأمريكية في القاهرة، السبت الماضي، مهرجان “ميكر فير القاهرة 2017″، وهو أكبر حدث سنوي لكل الصناع في مصر والشرق الأوسط لعرض المنتجات والابتكارات والإبداعات، وكانت آلة “الشبشبية” العازفة للموسيقى إحدى تلك الابتكارات التي شارك بها طبيب الامتياز بكلية طب القصر العيني السوري همام البارودي.

وقال الباردوي، للموقع إن استخدم مواسير الصرف الصحي في صناعة الآلة، وقطع تلك المواسير حسب أطوالها وشكل بتلك المواسير العلامات الموسيقية، مثل آلة البيانو.

وأضاف الباردوي أنه اشترك في “ميكر فير 2017” بتلك الآلة، ولاقت استحساناً من قبل رواد المعرض.

وأوضح الطبيب أن شقيقه شاركه في عمل تلك الآلة واستخدم الشبب الاسفنجي (الشحاطة) في العزف عليها لمرونته لحين تجهيز وسيلة عزف أخرى.

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