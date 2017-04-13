ميسي يفشل في تسجيل أول أهدافه بشباك العملاق بوفون

استمر فشل النجم الأرجنتيني #ليونيل_ميسي، مهاجم #برشلونة الإسباني في هز شباك الحارس العملاق #جانلويجي_بوفون حارس #يوفنتوس الإيطالي، وهذه المرة خلال مواجهة الفريقين في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقاد المهاجم الأرجنتيني باولو ديبالا فريقه يوفنتوس حامل لقب 1985 و1996 إلى وضع قدمه في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعد فوزه الصريح على ضيفه برشلونة الاسباني 3-صفر الثلاثاء في ذهاب ربع النهائي، بعدما سجل ثنائية مبكرة في الشوط الأول، قبل أن يعمق المدافع جورجيو كييليني الفارق مطلع الثاني.

وتواصلت عقدة البرغوث الأرجنتيني في هز شباك الحارس الإيطالي العملاق، حيث لم ينجح حتى الآن في تسجيل أول أهدافه أمام بوفون بالرغم من خوضه مواجهتين أمامه.

وتواجه ميسي مع بوفون في نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2015، لكنه لم يحالفه الحظ بالتهديف في مرمى الحارس الإيطالي المخضرم وفق ما اوردت صحيفة إيلاف ، حيث فاز الفريق الكتالوني بنتيجة 3-1، وقع عليها كل راكيتيتش وسواريز ونيمار.

وستكون الفرصة متاحة أمام النجم الأرجنتيني لتسجيل أول أهدافه في مرمى بوفون، عندما يتواجه برشلونة واليوفي في مواجهة الإياب التي ستقام على ملعب “كامب نو” معقل برشلونة.

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