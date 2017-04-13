هل تعرف ما هي تكلفة ولادة أمل كلوني ؟

ينتظر الكثيرون عبر العالم ولادة المحامية المتخصصة في مجال حقوق الإنسان #أمل_علم_الدين ، زوجة الممثل الهوليوودي #جورج_كلوني ، ورغم أن تفاصيل ومراحل حمل كلوني لم تغب عن الإعلام، ولكنها خفت أحياناً.

وعادت كلوني وحملها إلى واجهة الإعلام بعد تقارير نقلها موقع “وومنز داي” أن الثنائي الشهير حدّد تكلفة ومكان وشروط الولادة التي ستتم في شهر حزيران المقبل.

وحجز كلوني جناح كنغستون في مستشفى تشيلسي وويستمنستر في لندن، والتي ستكلّف حوالي 588 ألف دولارٍ أميركي في الأسبوع.

وبحسب التقارير الإعلامية أيضاً، سترافق شركتا ولادة من لوس أنجلوس، أمل كلوني، خلال ولادتها بتكلفة 30 ألف دولار أميركي.

كما سيدفع الثنائي 5 آلاف دولار لمدلّكة إيطالية، إضافة إلى 10 آلاف دولار لوجبة سيطبخها الإيطالي ريكاردو دي برا، والذي يعتبر الطاهي المفضل لجورج كلوني بحسب ما اوردت قناة العربية ، وسيسافر دي برا من إيطاليا لمساعدة شيف المستشفى في الطبخ.

وقالت التقارير إن الثنائي وظّف منذ الآن مربّيتين بتكلفة سنوية تبلغ 400 ألف دولار.

عكس السير