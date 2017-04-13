هولاند : روسيا تحمي حليفها الأسد بشكل منهجي

اعتبر الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند الأربعاء، أن روسيا “تتحمل مسؤولية ثقيلة”، بعد استخدامها حق الفيتو في مجلس الأمن الأربعاء ضد مشروع قرار غربي حول خان شيخون.

كما اتهم هولاند موسكو بأنها تحمي “حليفها الأسد بشكل منهجي”، حسب بيان صادر عن الرئاسة الفرنسية.

وقال الرئيس الفرنسي، “إنها المرة الثامنة التي تختار فيها روسيا الوقوف ضد الغالبية في مجلس الأمن الدولي”، مؤكدا أن “فرنسا لم تدخر جهدا، بما في ذلك إزاء روسيا، للتوصل إلى توافق على هذا النص”.

كما أضاف أن روسيا “تتحمل مسؤولية ثقيلة، لأنها بهدف حماية حليفها الأسد تعرقل بصورة منهجية التوصل إلى حل متعدد الأطراف للملف السوري”.

كما أكد الرئيس الفرنسي أنه “وحده اجتماع المجتمع الدولي في سبيل انتقال سياسي في سوريا، سيتيح لهذا البلد الشهيد استعادة السلام والاستقرار والسيادة”، مشددا على أن “فرنسا ستواصل العمل من أجل هذا الهدف”.

من جانبه، وتعليقا على الفيتو الروسي، قال وزير الخارجية الفرنسي جان مارك إيرولت إن “هذا القرار غير مفهوم وغير مبرر”.

وأضاف، “هذا الفصل الجديد يعزز عزم فرنسا على تسليط الضوء على وحشية نظام بشار الأسد، التي يعتبر الشعب السوري أولى ضحاياها”.

كما دعا إيرولت “المجتمع الدولي إلى (…) اتخاذ القرارات اللازمة، بهدف وضع حد للمأساة السورية عبر حل سياسي”. (AFP)

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