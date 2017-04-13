هولندا : الشرطة تطوق مركز تسوق بسبب صراخ شابين ” الله أكبر ” على سبيل المزاح ! ( صور )

أخلت السلطات الهولندية، أول أمس الثلاثاء، مركز تسوق في بلدة “لايدردورب” بعد سماع صرخات “الله أكبر”.

وسائل إعلام هولندية قالت، بحسب ما ترجم عكس السير، غن مركز التسوق “فينكلهوف” تم إخلاؤه بعد أن سمعت صرخات “الله أكبر” التي يعتقد أنها كانت “مزحة سيئة” من قبل شابين.

وعند سماع صوت صراخهما، قام العاملون بالاتصال بالشرطة وإعلامها بما حدث، فما كان منها إلا أن أخلت المركز وحلقت إحدى الحوامات فوقه، بالإضافة إلى قيامها بفحص جميع السيارات المتواجدة فيه.

وزارت “ليلى دريسين”، عمدة البلدة، المركز لتفقد الوضع بنفسها، ثم غادرت الشرطة لعدم العثور على أي شيء يثير الاشتباه.

وتقوم الشرطة بالبحث عن الشابين.

عكس السير