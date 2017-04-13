وزير ألماني لـ ” المهاجرين المسلمين ” : من لا يقبل أسلوب الحياة في أوروبا فليذهب للعيش في بلدان تحكمها الشريعة الإسلامية

قال وزير المالية الألماني، فولفغانع شويبليه، إن على المسلمين الذين يهاجرون إلى أوروبا أن يدركوا أن هناك أماكن خارج القارة أفضل للعيش فيها إن كانوا لا يقبلون بأسلوب الحياة الأوروبي.

واعتبر شويبليه، خلال نقاش جرى حول مائدة مستديرة في برلين، إن المهاجرين الذين وصلوا إلى أوروبا ولا يقبلون أسلوب أوروبا في الحياة، ينبغي القول لهم “إنكم اتخذتم القرار الخطأ”.

وأضاف الوزير الألماني: “توجد أماكن بالعالم أفضل من أوروبا للعيش تحت حكم الشريعة الإسلامية”. (REUTERS – RT)

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