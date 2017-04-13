وزير الدفاع السوداني : نتعرض لاستفزازات من الجيش المصري

كشف وزير الدفاع السوداني الفريق أول عوض ابن عوف عن “استفزازات ومضايقات” يتعرض لها الجيش السوداني في منطقة حلايب المتنازع عليها مع مصر.

ونقل موقع “سودان تريبيون” عن الوزير السوداني القول في جلسة مغلقة بالبرلمان أمس حول الأوضاع الأمنية بالبلاد: “الجيش المصري يمارس المضايقات والاستفزازات بحق القوات السودانية بمنطقة حلايب، ونحن نمارس ضبط النفس في انتظار حل المشكلة سياسياً بين الرئيسين (السوداني حسن) البشير و(المصري عبد الفتاح) السيسي”.

وكان الرئيس السوداني عمر البشير قال في شباط/ فبراير الماضي إن بلاده ستلجأ إلى مجلس الأمن الدولي إذا رفضت مصر التفاوض بشأن مثلث حلايب، التي تؤكد كل من الدولتين تبعيته لها.

في غضون ذلك، صرح وزير الخارجية المصري سامح شكري بأنه “تم الترتيب لزيارة للسودان الأسبوع المقبل، لعقد جولة حوار سياسي، يتم خلالها إثارة جميع الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وإزالة أي سوء فهم”.

وأضاف شكري أن “مصر حريصة على تعزيز العلاقة المهمة التي تربطها بالسودان، وتوضيح الأمور حتى لا ننساق لأي منزلق من سوء الفهم يؤثر على العلاقات”.

وتجدر الإشارة إلى أنه كان من المخطط أن يقوم شكري بزيارة للخرطوم السبت الماضي إلا أنها تأجلت بسبب الظروف الجوية في السودان. (DPA)

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