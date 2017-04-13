6 حيل لزيادة الإنتاجية و تعزيز تجربة التراسل على تطبيق ” تيليغرام “

إن كنت من مستخدمي تطبيق التراسل الفوري ” تيليغرام ” وترغب في تحقيق أقصى استفادة أثناء التراسل الفوري مع الآخرين وتعزيز إنتاجيتك فإليك 6 حيل خفيفة يُمكنك تجربتها الآن بحسب ما اوردتها شبكة ” 24 ” الإماراتية.

1- مشاركة روابط ويكيبيديا :

هل ترغب بمشاركة بعض ورابط ويكيبيديا أثناء الدردشة مع أصدقائك أو زملائك في العمل أو داخل المجموعات وما زلت تقوم بذلك بالطريقة التقليدية من خلال نسخ ولصق الروابط؟.

يُمكنك من خلال كتابة “@wiki” متبوعة بالموضوع الذي ترغب بجلب صفحته من ويكبييديا الحصول على نتائج البحث فورياً من الموسوعة.

فمثلاً من خلال كتابة “@wiki google” ستحصل على عدة نتائج لصفحات ويكيبيديا مرتبطة بغوغل مثل صفحة الشركة أو صفحة كتب غوغل أو غوغل بلس وغيرها.

2- مشاركة فيديوهات يوتيوب :

ولمشاركة فيديو على موقع يوتيوب فكل ما عليك فعله هو كتابة “@vid” ومن ثم البحث عن موضوع الفيديو الذي ترغب بمشاركته مع أصدقائك وستظهر لك قائمة من الفيديوهات من موقع يوتيوب مرتبطة بموضوع البحث.

3- مشاركة صفحة الفيلم على “IMDB” :

إما إن كنت في نقاش مع أحد أصدقائك حول الأفلام الجديدة أو الأفلام المفضلة لك فيمكنك كتابة “@imdb” متبوعة باسم الفيلم وستحصل على صفحة الفيلم مباشرة على الموقع.

4- البحث عن الصور في تيليغرام :

ولإرسال صورة في الدردشة فيمكنك الاستفادة من محرك بحث بينغ عبر كتابة “@bing” ومن ثم الصورة التي ترغب بالبحث عنها، حيث ستظهر لك قائمة من الصور وكل ما عليك فعله هو الضغط عليها وإرسالها.

5- مشاركة الصور المتحركة :

ولمشاركة الصورة المتحركة قم بكتابة “@gif” ومن ثم قم بالبحث عن أي صورة متحركة ترغب بها من خلال محرك بحث “GIPHY” الشهير.

6- الحصول على الموضوعات الرائجة :

من خلال بوت “NowTrendingBot” سيكون بوسعك الوصول إلى الموضوعات الرائجة في دول معينة حول العالم ومشاركة الأخبار والفيديوهات مع أصدقائك مباشرة.

كل ما عليك فعله كتابة “@NowTrendingBot” يليها اسم الدولة وسيقوم البوت بجلب بعض المحتويات الرائجة بالاعتماد على مؤشرات غوغل أو المواضيع الرائجة في تويتر وكذلك الفيديوهات الرائجة في يوتيوب وغيرها.

مع العلم أن البوت يدعم البحث في كل من مصر والمملكة العربية السعودية فقط داخل العالم العربي.

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