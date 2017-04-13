78 في درعا وحدها منذ بداية نيسان .. طائرات بشار الأسد تواصل استخدام البراميل المتفجرة

قصفت مروحيتان للنظام، الأربعاء، مناطق تسيطر عليها المعارضة في مدينة درعا بالبراميل المتفجرة.

يأتي ذلك بعد يومين من تحذير واشنطن لنظام بشار الأسد من أن استخدام مثل هذا السلاح سيؤدي إلى ضربات أمريكية أخرى لقواته.

وقال محمد الزوز المسؤول في الدفاع المدني إن “مروحيتين تابعتين للنظام ألقتا ثمانية براميل متفجرة على أحياء مدينة درعا الخاضعة لسيطرة المعارضة، ما أحدث دماراً كبيراً”.

وأضاف في تصريح للأناضول أنه “منذ بداية أبريل/ نيسان كثف الطيران الحربي التابع للنظام وروسيا من استهداف أحياء المدينة بالصواريخ والقنابل العنقودية والبراميل المتفجرة”.

وأوضح أن “مروحيات النظام ألقت 78 برميلا متفجرا على تلك الأحياء منذ ذلك التاريخ”.

والاثنين أكد البيت الأبيض أن الرئيس دونالد ترامب مستعد لإجازة شن هجمات إضافية على سوريا، إذا استخدم نظام الأسد الأسلحة الكيماوية مجددا أو البراميل المتفجرة. (ANADOLU)

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