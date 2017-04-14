أردوغان : أوروبا بدأت تكشف عن وجهها الحقيقي المتسم بالعنصرية و معاداة الأجانب والإسلام

قال الرئيس رجب طيب أردوغان، إن أوروبا بدأت تكشف عن وجهها الحقيقي المتسم بالعنصرية ومعاداة الأجانب والإسلام

جاء لك في كلمة له أمام حشد جماهيري، يوم الخميس، بولاية غيرسون شمال شرق البلاد.

وأضاف الرئيس إن “أوروبا مهما فعلت، فإن القناع الذي على وجهها يتساقط”، مشيراً أن “الخمسة ملايين تركي الذين ذهبوا إلى أوروبا في السابق، سيرسمون مستقبلها”.

وذكّر في تصريحات سابقة، بأن “الأتراك الذين ذهبوا إلى أوروبا كعمال بالأمس، أصبحوا اليوم أرباب عمل، وفي ألمانيا وحدها يعمل أكثر من 100 ألف ألماني برؤوس أموال تركية”.

وانتقد أردوغان في خطابه اليوم، أوروبا على خلفية “إغلاقها الأبواب أمام الوزراء الأتراك، في حين تفتح أبوابها على مصراعيه أمام الإرهابيين (في إشارة إلى أعضاء منظمات بي كا كا وفتح الله غولن)”.(ANADOLU)

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