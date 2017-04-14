ألمانيا : الجيش يعاني من ” مشكلة ضخمة في الموارد البشرية “

ذكرت وزيرة الدفاع الألمانية أورزولا فون دير لاين، أن الجيش الألماني يعاني من “مشكلة ضخمة في الموارد البشرية” ويتعين عليه لذلك مواصلة تحديث مؤسسته.

وقالت فون دير لاين في تصريحات لمجلة “بلان في” الألمانية إن الجيش الألماني يعاني على المستوى المدني من شيخوخة المجتمع، كما أنه ليس لديه منهجية في كسب كوادر شابة، ويتحمل علاوة على ذلك مهام متزايدة، وأضافت: “إنه خليط سيء من الظروف”.

وذكرت فون دير لاين أنه يتعين على مؤسسة الجيش الألماني أن تتغير ثقافياً أيضاً وتلحق بركب ما أنجزه المجتمع خلال المئة عام الماضية، وقالت: “الجيش الألماني لا ينبغي له أن يكون أشبه بناد للقدامى”.

وفي الوقت نفسه ذكرت الوزيرة أن احترام التنوع لا يمكن أن يتحقق عبر الأوامر، موضحة أن الأمر يتعلق بمسألة موقف، وأضافت: “والموقف لا يمكنك توجيه أوامر بتبنيه، بل يتعين عليك أن تجسده وتوضحه باستمرار”، موضحة أن تقبل التغيير كثيراً ما يلقى معارضة لأنه يتم النظر إليه على أنه تهديد.

تجدر الإشارة إلى أن الجيش الألماني شهد حالات متكررة من التنمر بين صفوفه، كان آخرها بين قوات الصفوة في إحدى الثكنات العسكرية بولاية بادن-فورتمبرج ووحدات متسلقي الجبال في ولاية بافاريا. (DPA)

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