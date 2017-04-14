ألمانيا : شابان ملتحيان يثيران الذعر في دورتموند بأسلحة مزيفة ( فيديو )

قام رجلان مسلحان في مدينة درتموند الألمانية، صباح أول أمس الأربعاء، بنشر الرعب في وسط المدينة بعد تجولهم فيها بسيارة فارهة والتصويب على المارة.

وسائل إعلام ألمانية قالت، بحسب ما ترجم عكس السير، إنه بعد يوم من استهداف حافلة فريق بروسيا دورتموند بتفجيرات، قام شابان مسلحان “ملتحيان” بالتجول وسط المدينة بسيارة لامبورغيني، والتصويب على المارة، ما أدى إلى نشر الذعر.

واستدعى الأمر تدخلاً كبيراً للوحدات الخاصة من الشرطة الألمانية التي قامت باعتراض الشابين واعتقالهما.

وتبين لاحقاً أن الشابين كانا يحملان أسحلة مزيفة، واعتقدت الشرطة في البداية أنهما مغنيا راب يقومان بتصوير فيديو كليب كإسلاميين، ليتبين لاحقاً أنهما كانا يصوران “فيديو لعرس هندي”.

وتم اعتقال أحد الشابين (25 عاماً) بتهمة حيازة سلاح غير مرخص، وحصل الاثنان على ورقة “حظر دخول” للمنطقة.

ومن المتوقع تغريم الشابين بتكاليف حالة الطوارئ وتدخل الوحدات الخاصة، والتي تصل إلى عشرات الآلاف من اليوروهات.

عكس السير