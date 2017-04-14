ألمانيا : ميركل تتقدم على شولتز في أحدث استطلاعات الرأي

أظهر استطلاع رأي ألماني، تراجع أسهم مرشح الحزب الاشتراكي الديمقراطي لمنصب المستشارية بعد النتائج العالية التي حققها في الاستطلاعات السابقة.

وأوضح الاستطلاع، الذي تم لحساب برنامج “الاتجاه في ألمانيا” بالقناة الأولى للتلفزيون الألماني، أن المستشارة أنجيلا ميركل مرشحة الحزبين المسيحيين في ألمانيا لمنصب المستشارية، عادت لتتفوق بوضوح على رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي ومرشحه للمنصب ذاته مارتن شولتس.

وأوضح الاستطلاع أنه لو قدر للناخبين الألمان أن يختاروا المستشار مباشرة لتفوقت ميركل التي حازت على 46% من أصواتهم في الاستطلاع، بينما حصل شولتس على 40% من تلك الأصوات.

وكان معهد “إنفراتست ديامب” لقياس الرأي في ألمانيا أعد هذا الاستطلاع لصالح القناة المذكورة في مارس (آذار) الماضي وأظهر تفوقاً لشولتس الذي حقق وقتها (45%) بينما حققت ميركل (36%) من تلك الأصوات.

وتضمن الاستطلاع سؤالاً عن اختيار الأحزاب خلال الانتخاب البرلمانية المقبلة وأظهر أن حزب ميركل زاد من حصيلته بنسبة 2% عن الاستطلاع السابق، حيث حصل الاتحاد المسيحي الديمقراطي هذه المرة على نسبة 34% من أصوات المشاركين في الاستطلاع، بينما ظل الحزب الاشتراكي الديمقراطي المنافس وشريك الائتلاف في الوقت ذاته محتفظاً بنسبته السابقة (31%).

وحافظ الخضر على النسبة التي حققوها في الاستطلاع السابق وهي 8%، واليسار على 7% متراجعاً بنقطة واحدة عن الاستطلاع السابق.

وأعرب 53% من المشاركين في الاستطلاع عن رضاهم أو رضاهم التام عن عمل الحكومة الألمانية الحالية، بينما كانت نسبة ذلك في استطلاع الشهر الماضي أقل بـ9 نقاط، في حين قال 47% أنهم أقل رضا أو لا يرضون تماماً عن عمل الحكومة، وتراجعت نسبة هؤلاء عن الاستطلاع السابق بـ8 نقاط. (DPA)

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