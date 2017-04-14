ألمانيا : هناك حروب بالوكالة تتم في سوريا

ناشد وزير الخارجية الألماني زيغمار غابرييل الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا السعي سويا نحو التوصل لحل سياسي في سوريا.

وقال غابرييل الخميس لدى زيارته للبلقان في تصريحات خاصة لمؤسسة “دويتشه فيله” الإعلامية الألمانية (دي دابليو) في بريشتينا عاصمة كوسوفو: “ليس هناك وسيلة أخرى غير أن تعود روسيا لطاولة المفاوضات. إن ذلك هو الفرصة الوحيدة التي لدينا”.

وفي الوقت ذاته أشار الوزير الاتحادي إلى أنه يتم إدارة صراعات أخرى تماما بالوكالة داخل سوريا، موضحا بقوله: “هناك نزاع بالوكالة- بين إيران والمملكة العربية السعودية- مستمر منذ فترة طويلة”.

ويشار إلى أن العلاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وصلت إلى مستوى متدن جديد بعد الهجوم المشتبه أنه تم بغاز سام في منطقة تقع تحت سيطرة المتمردين في سوريا.

لذا يدعو غابرييل للقاء سريع قدر الإمكان لمجموعة دعم سورية التي تضم أيضا أهم حلفاء بشار الأسد إلى جانب إيران وروسيا. (DPA)

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