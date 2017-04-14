أوزيل : المركز الرابع أهم من تجديد عقدي مع آرسنال

يقول لاعب الوسط الألماني #مسعود_أوزيل، إنه لا يتعجل الدخول في محادثات لتمديد التعاقد مع ناديه #آرسنال الإنكليزي، في هذه المرحلة الحاسمة، مع اقتراب الموسم من نهايته، وإنه “يفضل الانتظار حتى نهاية الموسم”.

وتحدثت تقارير إعلامية عديدة عن مستقبل أوزيل (28 عاماً) مع النادي اللندني، الذي يدربه الفرنسي آرسين فينغر، وأشارت تكهنات إلى أنه ربما لا يرغب في تمديد عقده الحالي الذي ينتهي بعد أقل من 15 شهراً، وأنه يرفض عرضاً بالحصول نحو 250 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع.

وقال أوزيل في تصريحات صحافية: “في هذه المرحلة مستقبلي غير مهم.. المهم هو النادي.. لا يزال أمامنا الكثير من الأهداف التي نريد تحقيقها هذا الموسم.. نريد الحصول على مكان بين الفرق الـ4 الأوائل”.

وأضاف اللاعب الألماني: “سيكون من الخطأ التفكير في أي شيء غير كرة القدم، وبعد ذلك يمكننا بحث أي شيء في نهاية الموسم”.

وعن الانتقادات التي وجهت إليه في ظل تراجع أدائه أحياناً، رد أوزيل: “ربما لا يوحي أسلوبي في بعض الأحيان بأنني موجود بنسبة 100%.. لكن هذه هي طريقتي وأسلوبي في الحركة، وهكذا كنت دائماً ولن أتغير”. ( reuters )

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