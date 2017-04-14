إليسا و تامر حسني في ” ديو غنائي ” يجمعهما للمرة الأولى

نشرت المغنية اللبنانية #إليسا صورتها مع المصري #تامر_حسني، من كواليس تسجيل “ديو غنائي” يجمعهما للمرة الأولى، وذلك عبر حسابها على #إنستغرام، مع كتابة “قريباً”.

ومن المقرر أن تكون الأغنية ضمن فيلم تامر حسني الجديد، المنتظر طرحه في عيد الفطر المقبل باسم “تصبح على خير”، فيما تحمل الأغنية اسم “ورا الشبابيك” وهي من كلمات الشاعر محمد جمعة، وألحان أحمد محيي، وتوزيع يحيى يوسف، فيما يخرج الفيلم محمد سامي، وهو من تأليفه أيضاً، ويشارك في بطولته نور اللبنانية، ودرة التونسية، والمصرية مي عمر، ومواطنها محمود البزاوي.

وقد جرى تسجيل جزء من الأغنية في استوديو “فايف” بالقاهرة بحسب ما نقلت هافينغتون بوست عربي ، أما الجزء الآخر فجرى تسجيله في استوديو “ناصر الأسعد” بمدينة بيروت، بعد عدة اجتماعات اتفق فيها حسني و إليسا على تفاصيل العمل المشترك.

هذا، وقد ذكرت مجلة لها أن فكرة الديو تعود للفنان تامر حسني.

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