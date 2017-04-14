الطابعات الثلاثية الأبعاد تدخل عالم ” الشوكولا “

في مصنع ميام لتصنيع الشوكولاتة البلجيكية تقوم آلة طباعة متخصصة بضخ طبقات من الشوكولاتة السائلة لتشكل جسماً ثلاثي الأبعاد.

وبدأ مصنع ميام (ومعناه لذيذ بالفرنسية) العمل قبل ثلاثة أشهر وخرج من عباءة مختبر فن الطهو الذكي في #جامعة_ليج القريبة. ويقوم مختبر فن الطهو بأبحاث عن استخدام التكنولوجيا في قطاع الأغذية والمشروبات ويشغل أربع آلات طباعة متخصصة ثلاثية الأبعاد.

وتنتج الشركة أشكالاً من الشوكولاتة مطبوعة بتقنية الأبعاد الثلاثية، كما تنقش قطع الشوكولاتة وحلوى الماكرون برسائل أو شعارات بحسب طلب الزبائن.

وتصبح الشوكولاتة جاهزة للأكل بمجرد خروجها من آلة الطباعة وهي عملية قد تستغرق ما بين عشر دقائق وثلاث ساعات.

وترد الطلبات للشركة من فنادق وشركات وأفراد. وتتفاوت الأسعار بشكل كبير بحسب الحجم والشكل بالإضافة لنوع الشوكولاتة المطلوبة.

ورغم أن الشوكولاتة الداكنة هي الأكثر شيوعاً، فإن الشوكولاتة بالحليب والشوكولاتة البيضاء متاحتان للاستخدام أيضاً. ( reuters )

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