بالفيديو .. رجل يسابق المترو في نيويورك

يعتقد البعض أن المترو أفضل وسيلة للتجول في المدن المزدحمة مع حركة المرور الكثيفة، إلا أن شاباً أمريكياً أثبت أنه قادر على هزيمة المترو في #نيويورك، بعد أن تمكن من الجري بين محطتين، والوصول لحظة فتح أبواب القطار.

وفي التجربة التي قامت صحيفة ديلي ميل البريطانية بتصويرها، سابق ريتش هاريس (32 عاماً) مترو نيويورك بين وول ستريت وباولين غرين، وذلك ليثبت أن المترو وسيلة نقل بطيئة، بالمقارنة مع وسائل النقل الأخرى.

وما إن وصل المترو إلى محطة وول ستريت، حتى انطلق هاريس يعدو من المحطة في الشارع باتجاه المحطة التالية، واستطاع أن يصل في وقت قياسي وفق ما اوردت شبكة ” 24 ” الإماراتية ، وتمكن من صعود نفس المترو في محطة باولين غرين.

ويقول هاريس وهو مدير فني يعيش في نيويورك بشكل متقطع منذ سنوات إنه نادراً ما يلجأ إلى استخدام المترو، لأنه يعتقد أنه يستغرق وقتاً طويلاً، وبدلاً من ذلك يستخدم السيارة أو يعدو على قدميه من مكان إلى آخر.

وعلى الرغم من أن هاريس لا يجري بشكل أسرع من المترو بالتأكيد، إلا أن عمليات التوقف وفتح الأبواب والانطلاق من جديد تجعل من المترو وسيلة نقل بطيئة، مما منح هاريس الوقت الكافي لهزيمته في السباق.

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