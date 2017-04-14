بعد شكه في سلوكها .. مصري يعاقب خالته بذبح طفليها

أقدم شاب مصري على قتل ابني خالته بطريقة بشعه، بعد أن شك في سلوك أمهما ، وبدأت الواقعة حينما عادت السيدة إلى منزلها عقب الانتهاء من عملها، لتجد طفليها فور دخولها من باب المنزل (7 سنوات و5 سنوات) غارقين في الدماء.

واتهمت الأم ابن شقيقتها (25 سنة) بارتكاب الجريمة، مؤكدة أنها شاهدته يجري في الشارع قبل صعودها للمنزل وحاولت استيقافه إلا أنه رفض.

وألقى رجال المباحث القبض على المتهم الذي أرشد عن سلاح الجريمة وأخذ يهذي بكلمات غير مفهومة، لكنه أكد في التحقيقات أنه ذبحهما لـ ”حمايتهما من عار أمهما”.

وكشفت تحريات المباحث أن المتهم عاطل عن العمل، ويمر بحالة نفسية سيئة، وأنه شوهد أكثر من مرة يقف أمام منزل خالته التي تعيش مع طفليها بمفردها لسفر زوجها للعمل خارج مصر.

وفي السياق ذاته وفق ما اوردت شبكة إرم نيوز ، أكد مقربون من المتهم أنه كان يشكو من سوء سلوك خالته، وأنه شاهد أحد الأشخاص يتردد عليها في أوقات مختلفة كما أبدى شكوكه في نسب طفليها لوالدهما.

وعقب اعتراف المتهم بارتكاب الجريمة، دخل في حالة صمت ورفض الإدلاء بمزيد من التفاصيل على الرغم من علمه بأنه في طريقه للحصول على حكم بـالإعدام.

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