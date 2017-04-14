” بلاك بيري ” تنتصر على ” كوالكوم ” و تحصل على 815 مليون دولار

انتصرت شركة #بلاك_بيري الكندية على شركة “#كوالكوم” ضمن التسوية التحكيمية المرفوعة بين الطرفين، فيما يخص رسوم الملكية الفكرية المدفوعة من قبل بلاك بيري “لكوالكوم”، وينبغي على شركة تصنيع المعالجات إعادة مبلغ يقدر بحوالي 815 مليون دولار لبلاك بيري، وذلك بحسب الإجراءات التحكيمية المعلن عنها.

وتمتلك شركة “كوالكوم” عدداً كبيراً جداً من براءات الاختراع، ويعتقد الكثيرون أن الشركة تحصل على الأموال من خلال معالجاتها الخاصة فقط، إلا أن جزء كبير من أرباحها السنوية يأتي بشكل فعلي من خلال توفيرها حقوق الملكية الفكرية للآخرين مثل الشركات المصنعة الأخرى.

وجرى تسليط الضوء على الشركة في الآونة الأخيرة فيما يخص اتفاقياتها للترخيص، عبر قرارات محكمة تشير إلى أنها استفادت بشكل كبير من موقفها ووضعها وفرضت على باقي الشركات أكثر مما ينبغي وفق ما اوردت البوابة العربية للأخبار التقنية ، وقد ظهرت مثل هذه الحالات في جميع أنحاء العالم وكانت شركة بلاك بيري الكندية واحدة من تلك الشركات التي اشتكت على “كوالكوم”.

وظهرت المشكلة المتعلقة بكمية الأموال المدفوعة مقابل استعمال براءات الاختراع بشكل علني بين الشركتين في شهر أبريل (نيسان) من العام الماضي، واتفقت كلا الشركتين على اللجوء إلى عملية التحكيم لمعرفة فيما إذا كان اتفاق “كوالكوم” وبلاك بيري المتعلق بخفض أسعار الاستعمال قابل للتطبيق أم لا حول المبالغ المدفوعة مسبقاً.

وقد عقدت جلسة التحكيم الملزمة للطرفين في سان دييغو في ولاية كاليفورنيا هذا العام، وانتهت جلسة الاستماع هذه بتاريخ 3 مارس (آذار) الماضي، ومنحت بلاك بيري حكماً بوجوب استرداد أولي لما قيمته أكثر من 800 مليون دولار فيما يخص هذه المسألة.

ويعد هذا الحكم فوزاً كبيراً للشركة الكندية، بحيث يساعد المبلغ الأولي الذي حصلت عليه والبالغ 814.868.350 مليون دولار أمريكي كجزء من التسوية، على أن يتم اتخاذ قرار بالمبلغ النهائي الذي ستحصل عليه بمجرد تحديد الفوائد وأتعاب المحاماة في جلسة الشهر المقبل، في تمويل أعمالها ومشاريعها التجارية بعد ابتعادها عن مجال تصنيع الهواتف الذكية.

وتخوض “كوالكوم” حالياً غمار دعوى قضائية ضد آبل، حيث تشعر الشركة المصنعة لهواتف آي فون أن “كوالكوم” كانت غير عادلة معها من حيث شروط الترخيص، وقد يكون القرار الخاص ببلاك بيري مفيداً جداً لأبل في قضيتها، إلا أن كوالكوم لا تعتقد ذلك، وتشير إلى أن هذا الحكم لن يؤثر على قضيتها.

عكس السير