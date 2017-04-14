ترامب متفائل إزاء احتمال تحسن العلاقات مع روسيا

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخميس عن قناعته بأن الامور “ستسير على ما يرام” مع روسيا وان الصين “ستتعامل بشكل جيد” مع مسألة كوريا الشمالية وذلك في تغريدتين صباحيتين.

وكتب ترامب “الامور ستسير على ما يرام بين الولايات المتحدة وروسيا” بعدما أقر بالامس بان العلاقات بين القوتين في أدنى مستوياتها.

واضاف الرئيس الأمريكي “في الوقت المناسب، سيعود الجميع إلى التعقل وسيكون هناك سلام دائم”.

وكان ترامب دعا الاربعاء إلى توافق بين روسيا والولايات المتحدة رغم لقاء فاتر في موسكو بين وزيري خارجية البلدين. ولا يزال الملف السوري يشكل مصدر الخلاف الاكبر بين البلدين.

وتطرق ترامب ايضا في تغريدة ثانية إلى ملف كوريا الشمالية وعبر ايضا عن تفاؤل مؤكدا أن لديه “ثقة كبرى” بالصين للمساهمة في حل مسالة البرنامج النووي الكوري الشمالي.

وكتب في تغريدة انه واثق في أن الصين “ستتعامل بشكل جيد” في قضية كوريا الشمالية لكنه اكد مجددا انها اذا لم تتمكن من القيام بذلك “فان الولايات المتحدة وحلفاءها سيقومون بذلك”.

وتعتبر الولايات المتحدة ان الصين، حليفة كوريا الشمالية، لديها الامكانات لاقناع جارتها بالتخلي عن برنامجها النووي. (AFP)

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