جانيت جاكسون تخلع حجابها بعد انفصالها عن زوجها القطري

ظهرت الفنانة الشهيرة #جانيت_جاكسون للمرة الأولى، بعد انفصالها عن المليونير القطري #وسام_المانع، أثناء جولة تسوق في محلات نباتات الزينة والأثاث.

وكانت شقيقة “ملك البوب” الراحل مايكل جاكسون، قد انفصلت قبل أيام عن زوجها المانع، وفق ما سربه أحد المقربين من العائلة، رغم مرور 3 أشهر على ولادتها.

وشوهدت جانيت في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، ترتدي زيًا إسلاميًا وحجابًا للمرة الأولى بعد ارتباطها بالمانع، ويعتقد أنها اعتنقت الإسلام في عام 2012.

وذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، أن الفنانة الأمريكية تحاول فيما يبدو أن تخرج من أزمتها العاطفية والعائلية بعد انفصالها عن المانع بالتنزه و التبضع في محلات البيع بالتجزئة.

والتقطت عدسات المصورين لقطات لجانيت خلال تجولها في لندن وقد خلعت الحجاب الإسلامي، وارتدت بدلًا منه قبعة رياضية فيما ظهر شعرها الملون من فوق القبعة وفق ما اوردت شبكة إرم نيوز ، وفي صورة أخرى، ظهرت الفنانة الأمريكية وهي بكامل شعرها دون أن تغطيه بأي شيء، في حين ارتدت قميصًا مفتوحًا بخلاف الزي الإسلامي الكامل الذي كانت ترتديه خلال زواجها.

وصدمت جانيت العالم العام الماضي، عندما أعلنت أنها حامل بطفلها الأول وهي بعمر 50 عامًا، وأعلنت في أبريل / نيسان الماضي أنها ستؤجل جولتها العالمية بناء على أوامر الطبيب لأنها تحاول هي وزوجها بدء أسرة. ثم في يونيو / حزيران، أكد شقيقها تيتو أنها تتوقع طفلها الأول، وأكدت جانيت الخبر في تشرين الأول/أكتوبر.

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