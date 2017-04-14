رئيس الاتحاد الأرجنتيني يتوجه إلى إسبانيا للقاء ميسي

توجه رئيس الاتحاد الارجنتيني لكرة القدم كلاوديو تابيا امس الخميس الى #برشلونة للقاء نجم منتخب بلاده #ليونيل_ميسي، نافيا ان يكون ضمن برنامجه أي لقاء مع مدرب اشبيلية خورخي سامباولي .

ويتردد بقوة احتمال تولي سامباولي تدريب منتخب الارجنتين خلفا لادغاردو باوزا المقال من منصبه الاثنين الماضي بسبب سوء النتائج في تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة الى مونديال 2018 في روسيا.

وقال تابيا المنتخب حديثا على رأس الاتحاد “الهدف الوحيد لزيارتي هو لقاء ميسي. بالنسبة الى المدرب الجديد، فاننا لسنا على عجلة لان باوزا ترك منصبه للتو”.

وكان نادي اشبيلية اعتبر ان المفاوضات مع سامباولي (57 عاما) المرتبط بعقد معه حتى حزيران/يونيو 2018 “غير مقبولة”، متهما الاتحاد الارجنتيني بـ “قلة الاحترام”.

وعلى رغم نفي تابيا نية لقاء المدرب، الا ان دانيل انغيليتشي رئيس نادي بوكا جونيورز ونائب رئيس الاتحاد أكد الخميس أن “سامباولي هو أكثر المرشحين اهتماما بالنسبة الى الاتحاد الارجنتيني”، مشيرا الى مباحثات أجريت مع رئيس نادي اشبيلية خوسيه كاسترو.

ولن تخوض الارجنتين أي مباراة في تصفيات كأس العالم حتى نهاية آب/اغسطس، أي انه في امكان سامباولي في حال تولى المهمة إكمال منافسات الموسم مع اشبيلية الذي يحتل المركز الرابع في الدوري الاسباني.

وكان سامباولي أعلن مؤخرا أنه يحلم بتدريب ميسي، كما إن إسمه يتردد لتدريب برشلونة خلفا للويس انريكي الذي اعلن أنه سيترك الفريق في نهاية الموسم.

وسبق لسامباولي أن قاد منتخب تشيلي الى لقب بطولة اميركا الجنوبية (كوبا اميركا) في 2015 على حساب الارجنتين. ( AFP )

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