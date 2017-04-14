رسمياً .. يوفنتوس يربط ديبالا بعقد جديد إلى غاية 2022

أعلن نادي #يوفنتوس الإيطالي ، تمديد عقد لاعبه الدولي الأرجنتيني #باولو_ديبالا، إلى غاية يونيو 2022، دون الكشف عن تفاصيل الصفقة الجديدة.

ويأتي خبر تمديد عقد ديبالا بعد يومين فقط من تألقه اللافت أمام نادي برشلونة الإسباني، بتسجيله لهدفين من الثلاثية النظيفة التي فاز بها “اليوفي” في ذهاب الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أوربا لكرة القدم.

وكان ديبالا، البالغ من العمر 24عاماً، قد انضم ليوفنتوس في صيف 2015، قادماً من نادي باليرمو الإيطالي وفق ما اوردت صحيفة إيلاف ، وستحصل إدارة هذا الفريق على مبلغ 8 ملايين يورو إضافية من الصفقة السابقة، بحسب بند تضمنه عقد بيع المهاجم الأرجنتيني ينص على هذه القيمة في حال تجديد عقد اللاعب.

ولدى ديبالا أربعة أهداف أخرى في بطولة كأس إيطاليا من أربع مباريات، بينما سجل ثمانية أهداف في 24 مباراة بـ “السيري آ ” حتى الآن.

وسجل ديبالا إلى حد الآن، 4 أهداف في دوري أبطال أوروبا للموسم الجاري، بالإضافة لـ 8 أهداف في الدوري الإيطالي و4 أهداف في مسابقة كأس إيطاليا، فيما كان قد وقع 22 هدفاً في كل مسابقات الموسم الماضي، موزعة على 19 هدفاً في “السيري أ” و هدفين في كأس إيطاليا وهدف واحد في “الشامبينزليغ”.

ويُطلق على ديبالا لقب “ميسي الجديد”، ولكن نجم يوفنتوس، رفض هذا التشبيه حيث صرح عقب نهاية لقاء الثلاثاء الماضي أمام برشلونة: “أنا لست ميسي الجديد، أنا باولو ديبالا”.

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