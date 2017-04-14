” سيلفي ” لسوري في مسجد بالكويت ينتهي به في ” أمن الدولة “

قالت صحيفة كويتية، إن السلطات اعتقلت “سورياً” قام بتصوير مسجد من الداخل.

وأفادت صحيفة “الأنباء”، يوم الاثنين الماضي (10/4)، أن وافداً سورياً اقتيد إلى جهاز أمن الدولة للتحقيق معه في الأسباب التي دعته للتصوير.

ونقلت عن مصدر أمني قوله إن عقيداً في الداخلية كان يصلي في مسجد بمنطقة جابر العلي عندما شاهد شخصاً يقوم بتصوير نفسه وتصوير المسجد من الداخل.

وعرف رجل الأمن عن نفسه للمصور الذي تبين أنه سوري (26 عاماً)، وقال إنه كان يلتقط صوراً ليثبت لأهله أنه يصلي في المسجد.

وقام رجل الأمن بإخطار جهاز أمن الدولة.

وختمت الصحيفة بالقول إن أمن الدولة فتح تحقيقاً مع الشاب في ظل ما تشهده المنطقة من أحداث.

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