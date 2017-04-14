” غوغل ” تطلق تطبيقاً جديداً يقدم آلاف الخدمات

أصدرت #غوغل في وقت سابق من هذا الأسبوع تطبيق “#أريو” الجديد، الذي يقدم الآلاف من الخدمات الضرورية في حياتنا اليومية ، ويمكن للمستخدمين الاعتماد على هذا التطبيق في جدولة الزيارات، ودفع ثمن الخدمات، كما يمكنهم الاطلاع على التعليقات لاتخاذ القرار النهائي.

وذكرت التقارير أن هذا التطبيق متوفر حاليا في مدينتين هنديتين فقط هما #بنغالور و #مومباي، وهو متاح على غوغل بلاي ، وسيكون من المثير للاهتمام أن نرى مدى الفائدة التي سيقدمها تطبيق “أريو” في الهند، فهو مصمم خصيصا لتلبية الاحتياجات المحلية.

وتقدم غوغل منصة من الخدمات المحلية عبر التطبيق، بما في ذلك UrbanClap وSwiggy وZomato وFreshmenu بحسب ما اوردت قناة روسيا اليوم ، ويمكن الاستفادة منها اعتبارا من اليوم.

وعلى الرغم من أن الشركة لم تعلن عن كل شيء يخص تطبيق “أريو”، فقد يكون لديها مخطط بنشر هذا التطبيق على نطاق واسع خارج الهند، والتي تعد الخيار الأفضل لاختبار العديد من خدمات غوغل.

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