فرديناند : 6 لاعبين لا يستحقون ارتداء قميص برشلونة !

انتقد اللاعب الدولي الإنكليزي السابق #ريو_فرديناند، بشدة لاعبي فريق #برشلونة، بعد الهزيمة الثقيلة التي مني بها النادي الإسباني بديار مضيفه #يوفنتوس الإيطالي بثلاثية نظيفة، مساء الثلاثاء الماضي ، في ذهاب الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وقال فرديناند، لقناة” بي تي سبورت” البريطانية، تعليقاً على المباراة: “برشلونة في حاجة إلى بعض اللاعبين الجدد. هناك الكثير من الأسماء لم تتمكن من الاندماج في برشلونة منذ 3 سنوات”.

وأضاف المدافع السابق لنادي مانشستر يونايتد الإنكليزي: “هناك 5 أو 6 لاعبين في الفريق لا يستحقون ارتداء قميص برشلونة بسبب الطريقة التي يلعبون بها”.

وتابع: “من الناحية الدفاعية.. هم يظهرون وكأنهم لا يملكون أي عناصر في هذا الخط. الفريق لم يعد يضغط كما كان يفعل تحت قيادة بيب غوارديولا. أعرف أن لويس إنريكي مدرب مختلف، لكنهم فعلوا ذلك لفترة من الوقت”.

وأوضح : “هؤلاء اللاعبين، يبدون وكأنهم ليس لديهم فكرة عن الرغبة، أو الضغط .. لقد استقبلوا 7 أهداف في آخر مباراتين خارج ملعبهم بدوري الأبطال”.

وعن إمكانية عودة برشلونة وتدارك هزيمته في لقاء الإياب على غرار ما حدث أمام باريس سان جيرمان، في الدور ثمن النهائي رد فرديناند قائلاً وفق ما اوردت صحيفة إيلاف : “لقد فعلوها المرة الأخيرة، لكني لا أعتقد أنهم سيكررونها”.

وأفصح فيرديناند بقوله: “لا أعتقد أن لديهم فرصة أخرى، الفارق بين يوفنتوس وباريس سان جيرمان، هو الخبرة. اليوفي يملك الخبرة، والاستعداد الجيد والثقة ، بداية من بوفون في الخلف، وديبالا على الرواق الأيمن، وهيغواين في الخط الأمامي. لقد كانوا رائعين”.

الجدير بالذكر أنّ برشلونة نجح في الدور السابق في تجاوز عقبة باريس سان جيرمان الفرنسي بعدما فاز في مباراة العودة بمعقله بنتيجة 6-1، متداركاً بذلك هزيمة مباراة الذهاب برباعية نظيفة.

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