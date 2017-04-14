قنبلة أمريكا الأكبر في العالم تقتل 36 على الأقل من عناصر ” داعش “

اعلنت وزارة الدفاع الافغانية الجمعة أن أكبر قنبلة غير نووية القتها الولايات المتحدة في أفغانستان أدت إلى مقتل 36 مسلحا على الاقل من تنظيم الدولة الاسلامية “داعش” باستهدافها شبكة انفاق عميقة للجهاديين، مستبعدة سقوط مدنيين في القصف.

وقالت الوزارة “نتيجة للقصف، دمرت مخابىء ونفق عميق متشعب ومعقد، وقتل 36 مقاتلا من تنظيم الدولة الاسلامية”.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) اعلنت ان الجيش الأمريكي قصف باكبر قنبلة غير نووية تطلق عليها تسمية “أم القنابل” الخميس شبكة انفاق تابعة لتنظيم الدولة الاسلامية “داعش” في أفغانستان، في عملية اعتبر الرئيس الأمريكي أنها كانت “ناجحة جدا جدا.”

وأكدت الرئاسة الافغانية أنه تم اتخاذ إجراءات وقائية لمنع وقوع ضحايا مدنيين.

والقيت قنبلة “جي بي يو-43/بي” التي تمثل نحو 11 ألف طنا من مادة “تي إن تي” في ولاية ننغرهار (شرق أفغانستان)، حيث كان جندي أمريكي قد قتل في عملية ضد الجهاديين خلال نهاية الأسبوع الماضي.

وتمّ إطلاقها من الباب الخلفي لطائرة النقل “ام سي- 130″ في أول استخدام لها أثناء المعارك. وتم تصميم القنبلة في الأصل لتخويف الأعداء وتطهير المناطق الحدودية.

وأكد المتحدث باسم سلاح الجو الكولونيل بات رايدر أن قنبلة “جي بي يو-43/بي هي أكبر قنبلة غير نووية تستخدم في القتال”.

وقال إسماعيل شنواري حاكم منطقة أشين حيث تم إسقاط القنبلة، لوكالة فرانس برس “هذا أكبر انفجار رأيته. غطت ألسنة لهب عالية جدا المكان”.

وننغرهار ولاية حدودية مع باكستان، وفيها ظهَرَ للمرة الأولى عام 2015 تنظيم الدولة الإسلامية في أفغانستان، بعدما كان أعلن “الخلافة” في سوريا والعراق عام 2014.

ومنذ آب/ أغسطس 2016، شنت القوات الأمريكية على هذه المنطقة غارات جوية عدة استهدفت معاقل الجهاديين الذين جنّدوا خصوصاً عناصر في حركة طالبان، من الأفغان أو الباكستانيين. وأدّت الجهود المشتركة للقوات الأفغانية والأمريكية إلى تراجعهم. (AFP)

* الفيديو أرشيفي توضيحي

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