كريستيانو رونالدو : لم أتخيل أنني سأسجل 100 هدف في البطولات الأوروبية

قال #كريستيانو_رونالدو الذي كان نجم مباراة #ريال_مدريد و بايرن ميونخ الأربعاء الماضي ، حين سجل هدفين، إنه لم يفكر “مطلقا” في الوصول إلى 100 هدف في البطولات الأوروبية.

وقبل بدء التدريب الاستشفائي، حصل اللاعب البرتغالي من رئيس النادي “الملكي” فلورنتينو بيريز على قميص تذكاري بمناسبة إحراز صاروخ ماديرا لـ100 هدف في المنافسات الأوروبية.

وأضاف رونالدو بملعب أليانز أرينا رقماً قياسياً جديدة في مسيرته الطويلة، قال عنه “إنه شرف كبير إحراز 100 هدف في أوروبا. كان الاربعاء يوماً مميزاً، شهد فوزاً مهماً للغاية. أشعر بالسعادة البالغة. أود أن أشكر ريال مدريد على الفرصة التي منحها لي كي أقدم مسيرة لامعة في هذا النادي وزملائي أيضاً. شكراً جزيلاً للنادي ولزملائي وللجمهور”.

وصرح لوسائل إعلام تابعة للنادي: “حينما بدأت تسجيل الأهداف في دوري الأبطال لم أكن لأتخيل أنني سأصل لهذا الرقم القياسي. إنه شرف لي لأنه رقم يصعب جداً تحقيقه. أشعر بسعادة وبهجة عارمة”.

وحول مباراة اول أمس، روى اللاعب “قبل دخول الملعب فكرت أنها ستكون مباراة صعبة، وأن البايرن سيبدأ اللقاء بكل قوة. لكن بعد إهدارهم لركلة الجزاء كان لدي اعتقاد أن الحماس سيتملكنا وأننا سنسيطر على مجريات الأمور في الشوط الثاني. سجلت أنا، لكن كان من الممكن أن يكون لاعباً آخر”.

وعن ثنائيته، أكد “هدفا أمس سأصفهما بشكل سهل للغاية: رائعين. كانا فريدين لأننا كنا متأخرين وكان التعويض صعبا. فعلناها مرتين وبعد تسجيل هدفين شعرت بالسعادة البالغة لأنني ساعدت ريال مدريد على الفوز. ربما تكون هناك ثنائية أخرى في البرنابيو”.

لكن الدون البرتغالي حذر من الظن بأن الأمر انتهى بفوز الريال في أليانز أرينا حيث صرح “نحظى بأفضلية طفيفة واتمنى أن يؤازرنا الجمهور ويساعدنا لأنها ستكون مواجهة معقدة. ربما يفوز ريال مدريد ونتأهل لنصف النهائي. نعلم أن أبريل (نيسان) شهر عصيب وحاسم وأرى الفريق يؤدي بشكل طيب. قدم المدرب عملاً جيداً بالتدوير، ونحن جاهزون للمرحلة النهائية”. ( EFE )

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