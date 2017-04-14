كيف كانت ردة فعل الرجل الذي باع دبابة بداخلها سبائك من الذهب ؟ ( فيديو )

في أول ردة فعل له بعد العثور على ثروة من #الذهب داخل #دبابة باعها على موقع سوق إلكتروني شهير، قال رجل بريطاني إنه ليس حزينا ويريد من الزبونين اللذين اشتريا الدبابة الروسية القديمة أن يقدما له كأسا من الجعة فقط.

وأكد جو هيويس (23 سنة) أنه حقق ربحا معقولا من صفقة بيعه الدبابة من طراز “تي 54” على موقع “اي باي” بسعر 30 الف جنيه استرليني (37 الف دولار).

وقال لصحيفة “صن” البريطانية :”هذا جنون وشيء عظيم أيضا أن تعثر على هذه الثروة وآمل بأن يحتفظا بها”.

وأضاف بحسب ما اوردت شبكة إرم نيوز : ”الجميع يعتقد بأني سأحزن وأعاني من صدمة لأني لم أعثر عليها بنفسي ولكني لست حزينا، لأني حققت ربحا معقولا من بيع الدبابة وحتى الآن لم اتصل بالشخصين اللذين اشتريا الدبابة”.

وكان نيك ميد وتود تشامبرلين عثرا على سبائك ذهبية تقدر قيمتها بنحو مليونين جنيه إسترليني (2.5 مليون دولار) خلال عملية البحث داخل الدبابة القديمة.

وأعرب تود عن اعتقاده بأن سبائك الذهب يمكن أن تكون قد نهبت من قبل جنود عراقيين خلال غزو الكويت العام 1990.

وقال ميد من مدينة “نورثاهامبتونشير” وسط بريطانيا: “لم أصدق عينيّ… إنه ذهب حقيقي ويبلغ وزنه خمسة إلى ستة كيلوغرامات”.

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