لاعب ركل الكرة في إسكتلندا فعثروا عليها في النرويج !

جرى العثور على كرة خاصة بإحدى الفرق التابعة لمدينة أبردين الأسكتلندية في إحدى الشواطئ بـ#النرويج بعد اختفائها لمدة طويلة.

وكان نادي “بانكس أودي” الأسكتلندي تحت 19 عاما يعتقد أنه فقد الكرة بعدما ركلها أحد اللاعبين بقوة خلال واحدة من مباريات الدوري وغادرت من فوق سياج الملعب.

وتفاجأ مسؤولو النادي عقب توصلهم ببريد إلكتروني يخبرهم أنه جرى العثور على الكرة في جزيرة نرويجية صغيرة تبعد بحوالي 1600 كيلومتر عن أسكتلندا وفق ما نقلت قناة سكاي نيوز ، وعثر على الكرة أحد المقيمين في الجزيرة يدعا جوني ميكالسن، الذي قال إنه تعرف على الكرة بعدما وجد اسم النادي “بانكس أودي” مطبوعا عليها.

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