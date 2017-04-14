لافروف : على الولايات المتحدة احترام سيادة سوريا

طالب وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، الجمعة، في مؤتمر صحافي جمعه مع نظيريه السوري والإيراني، واشنطن باحترام سيادة سوريا والتخلي عن القيام بخطوات تهدد الأمن في المنطقة والعالم.

وقال لافروف “لقد أكدنا على موقفنا المشترك الذى ينص بكل جرأة على حقيقة قيام الولايات المتحدة بعمل عدواني وانتهاك صارخ لميثاق الامم المتحدة”.

واضاف “اننا نصر على أن تحترم (الولايات المتحدة) السيادة السورية والامتناع عن القيام بمزيد من الاجراءات المماثلة لتلك التي جرت في السابع من نيسان/ابريل”، وفقاً لوكالة انباء (ايتار-تاس) الروسية.

وتابع الوزير الروسي إن العمل العدواني الأمريكي في سوريا يهدف إلى تقويض عملية السلام.

ووصف لافروف أولئك الذين يعيقون التحقيق في حادثة خان شيخون بأن لا ضمير لديهم. (DPA)

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