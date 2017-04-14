مانشستر سيتي يعرض راتباً خيالياً على سانشيز

كشفت تقارير إخبارية، أن نادي #مانشستر_سيتي يخطط لأن يعرض على التشيلي #أليكسيس_سانشيز عقداً براتب أسبوعي قدره 300 ألف جنيه إسترليني (حوالي 353 ألف يورو) ليصبح صاحب الراتب الأعلى في الدوري الإنكليزي الممتاز.

وذكرت صحيفة “مترو أن أليكسيس، الذي ينتهي عقده مع آرسنال في غضون 15 شهراً، يسعى للحصول على راتب مشابه لما يتقاضاه اللاعبون أصحاب الرواتب الأعلى في البريميير ليغ، وهي قائمة يتصدرها لاعب مانشستر يونايتد بول بوغبا (290 ألف جنيه إسترليني أسبوعياً).

ورغم أن مان سيتي بدا في بادئ الأمر وكأنه لا يود تغيير طريقته المتبعة في رواتب اللاعبين، إلا أن حاجته لضم أليكسيس جعلته يعدل عن موقفه.

ويبدو أن تشيلسي وباريس سان جيرمان بالإضافة إلى مان سيتي، مهتمون أيضاً بالحصول على خدمات أليكسيس، الذي يتوقع أن يطالب آرسنال بمقابل مادي قدره 50 مليون جنيه إسترليني (نحو 60 مليون يورو) مقابل الاستغناء عنه إذا لم يجدد عقد اللاعب.

يشار إلى أن الألماني مسعود أوزيل هو صاحب الراتب الأعلى حالياً في آرسنال، براتب أسبوعي قدره 140 ألف إسترليني، يليه أليكسيس بـ130 ألفاً.

وتقول “مترو” إن مانشستر سيتي في انتظار رد أليكسيس حول تجديد تعاقده، رغم أن اللاعب التشيلي لم يقرر بعد إذا كان سيستمر في صفوف الفريق اللندني أم لا.

وربما تكون إمكانية عدم خوض آرسنال لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم الموسم المقبل، إذ أنه تفصله سبع نقاط عن المركز الرابع المؤهل للبطولة الذي يحتله مان سيتي حالياً، عاملا يحسم موقف أليكسيس من التجديد مع الفريق أم الرحيل عنه.

وعند سؤال المدير الفني لمان سيتي، الإسباني بيب غوارديولا، حول إمكانية ضم أليكسيس، قال: “هذا ليس الوقت المناسب للحديث عن الأمر.. عندما ينتهي الموسم سنتحدث عن كل شيء”. ( EFE )

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