مطالبات برفع الحصانة عن زعيمة اليمين الفرنسي المتطرف مارين لوبن

ذكر مصدر قضائي الجمعة أن القضاء الفرنسي طلب في نهاية آذار/ مارس من البرلمان الأوروبي رفع الحصانة عن المرشحة اليمينية المتطرفة للانتخابات الرئاسية مارين لوبن التي يستهدفها تحقيق بشأن وظائف وهمية لمساعدين برلمانيين لحزبها، الجبهة الوطنية.

وكانت لوبن رفضت في العاشر من آذار/ مارس تلبية استدعاء للمثول امام القضاء بشأن هذه القضية، مشيرة الى حصانتها.

وقال المصدر القضائي ان قضاة التحقيق في القطاع المالي اصدروا طلبين برفع الحصانة البرلمانية عن لوبن ونائبة اخرى للجبهة الوطنية، كريستين بوتونيه وقعا في 29 و30 آذار/ مارس.

واضاف أن الطلبين ارسلا إلى نيابة باريس ومنها إلى النيابة العامة حسب الاصول الاجرائية، قبل ارسالهما إلى البرلمان الأوروبي.

وصرحت لوبن لاذاعة فرانس انفو العامة “هذا طبيعي. انها الاجراءات التقليدية ولا استغرب ذلك”.

ولم تلب بوتونيه ايضا طلب القضاء المثول امامه. (AFP)

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